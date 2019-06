Jonge zwaantjes dood door vet in vijver

Volgens RTV Noord is het nog onduidelijk hoe het vet in het water terecht is gekomen.

Trijnie Suk uit Wildervank zegt tegen de regionale omroep te denken dat de dieren zijn overleden aan een longonsteking: „Als het verenkleed niet meer waterdicht is, verkleumen de zwanen tot op het bot en krijgen ze een longontsteking.” Suk vervolgt: „Wie gooit er nou vet in een vijver?'

Een woordvoerder van de gemeente Veendam heeft aan RTV Noord laten weten dat de vijver is schoongemaakt: „We gaan nu eerst onderzoeken wat er precies in die vijver zat, dan gaan we kijken welke vervolgstappen we gaan nemen.”