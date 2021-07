LIVE | Rechterhand Merkel: ’Beslist meer vrijheden voor gevaccineerden’

Massa-demonstraties Frankrijk, Italië en VK tegen ’coronapas’

De kabinetschef van bondskanselier Angela Merkel, Helge Braun, voorziet nog meer beperkingen voor niet-gevaccineerden in de naaste toekomst. Hij zei in gesprek met de Duitse krant Bild dat „ingeënte mensen beslist meer vrijheden zullen hebben dan mensen die niet zijn gevaccineerd.” Dat zal volgens hem dan ook gelden voor mensen die niet zijn ingeënt, maar een negatieve uitslag van een coronatest kunnen overleggen.

Als het aantal coronabesmettingen zoals nu weer sterk omhoog gaat, moeten volgens Braun álle mensen die niet gevaccineerd zijn, hun contacten beperken. Dat betekent onder meer dat mensen die negatief testen dan ook niet meer naar bijvoorbeeld een bioscoop, een stadion of een restaurant kunnen. De staat moet de volksgezondheid beschermen, beklemtoont Braun. En alle contacten van besmette mensen moeten onmiddellijk in quarantaine.

Braun vreest dat in de maand van de bondsdagverkiezingen, september, het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland kan oplopen tot 100.000 per dag. De Duitse autoriteiten varen op een wekelijkse staat van nieuwe besmettingen. Zondag stond de wekelijkse toename op 13,8 per 100.000 inwoners. Braun vreest dat een snelle verspreiding van corona door varianten van het virus in negen weken tijd kan leiden tot een wekelijkse toename van 850 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Bijna de helft van de bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. Duitsland telt 90.000 coronagerelateerde doden en in totaal bijna vier miljoen vastgestelde besmettingen.

13.43 - Politie maakt einde aan illegaal feest in de Meinweg

De politie heeft zondagochtend in alle vroegte een einde gemaakt aan een illegaal feest in Nationaal Park De Meinweg bij Herkenbosch (Limburg). Zo’n 150 tot 200 feestgangers hadden zich volgens de politie verzameld in een oude bunker in het natuurgebied. Na een melding over geluidsoverlast rond 01.50 uur besloot de politie in te grijpen, mede omdat de bunker onveilig is.

Voor de politie voldoende menskracht verzameld had was het enige uren verder, maar rond 06.30 uur zondagochtend was de laatste feestvierder uit de bunker vertrokken. Niemand werd beboet of aangehouden. Wel is de geluidsapparatuur in beslag genomen.

Aan de actie van de politie deden een sectie van de mobiele eenheid mee en vier hondengeleiders. Volgens een woordvoerster van de politie verliep het beëindigen van het feest rustig.

12.00 Daling coronagevallen: risiconiveaus omlaag

Nu het aantal nieuwe coronagevallen een daling heeft ingezet, kunnen ook de eerste risiconiveaus omlaag. Meerdere regio’s doen komende week waarschijnlijk een stapje terug. Ze gaan vermoedelijk van het hoogste niveau (zeer ernstig) naar het een na hoogste niveau (ernstig) als de overheid woensdag de nieuwe kaart van Nederland vaststelt.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Momenteel staan 23 van de 25 veiligheidsregio’s op de hoogste trede, zeer ernstig. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, daar is de situatie ’ernstig’. Nergens in Nederland gelden de niveaus waakzaam en zorgelijk.

Maar door de daling van het aantal coronagevallen gaan vijf regio’s waarschijnlijk van zeer ernstig terug naar ernstig. Dat zijn Zuid-Holland Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, Flevoland, IJsselland en Friesland. De vijf regio’s waren afgelopen week juist van ernstig naar zeer ernstig gegaan.

Drie andere regio’s zitten momenteel nog net boven de grens. De situatie is er nu zeer ernstig, maar zij zijn nog één of twee dagen van daling verwijderd van ernstig. Dat zijn Utrecht, Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Drenthe en Zeeland blijven waarschijnlijk op ernstig. In dat geval zouden tien regio’s op ernstig staan en vijftien op zeer ernstig.

In elke regio gaat de lijn naar beneden. Amsterdam-Amstelland is naar verhouding nog wel de grootste brandhaard, maar het vuur begint wat te doven. In de afgelopen zeven dagen zijn in en rond de hoofdstad 450 positieve tests op elke 100.000 inwoners gemeld. De week ervoor testten 911 op elke 100.000 mensen er positief. Het aantal nieuwe coronagevallen is er in een week tijd dus gehalveerd.

Groningen was vorige week de tweede brandhaard. In zeven dagen tijd waren er toen 586 positieve tests op 100.000 mensen. In de afgelopen week waren er het nog 298, en daarmee is Groningen een middenmoter geworden. Als dat doorzet, krijgen Amsterdam-Amstelland, Groningen en de resterende regio’s volgende week het einde van ’zeer ernstig’ in het vizier.

11.00 - ’Student zonder mondkapje neergeschoten’

Een student is zaterdag in Kinshasa door een politieman doodgeschoten. De agent verweet de jongeman dat hij bij het opnemen van een video geen mondmasker droeg, terwijl Congo momenteel een derde coronagolf doormaakt. Dat melden lokale media.

„Onze vriend Honoré Shama, student aan de faculteit letteren van de universiteit van Kinshasa, was een video aan het opnemen in het kader van praktijklessen rond komedie. Een agent vroeg hem om zijn mondmasker te dragen”, meldt Patient Odia, een ooggetuige.

„Ondanks de verklaringen van Honoré en nadat hij getoond had dat hij een mondmasker bij zich had, werd de agent boos, omdat die laatste eerder verwacht had dat hij geld zou krijgen. De politieman beschuldigde Honoré er vervolgens van zich weerspannig op te stellen en opende het vuur”, aldus de getuige. Het mondmasker is verplicht in Congo-Kinshasa, op straffe van een boete van 10.000 Congolese frank, omgerekend zo’n 4 euro. In de hoofdstad Kinshasa worden politiemensen er vaker van beschuldigd mensen te intimideren en geïnde boetegelden voor zichzelf te houden.

10.00 - Noorwegen en Bulgarije verscherpen coronaregels voor bezoekers

Noorwegen en Bulgarije verscherpen vanaf maandag de coronaregels voor mensen die de landen willen bezoeken, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Reizigers uit Nederland mogen Bulgarije alleen inreizen met een negatieve PCR-test, ook als ze (volledig) gevaccineerd zijn. In Noorwegen moeten alle niet volledig gevaccineerde reizigers verplicht in quarantaine.

Reizigers die langer dan drie weken geleden het vaccin van Janssen kregen of langer dan een week geleden hun tweede prik met een ander coronavaccin ontvingen, gelden voor Oslo als volledig gevaccineerd.

Niet volledig gevaccineerde bezoekers moeten zich registreren voor aankomst in Noorwegen en een negatieve PCR-test laten zien en in quarantaine voor een periode van tien dagen. Daarvan moeten de eerste drie dagen in een door de Noorse overheid toegewezen hotel worden doorgebracht. Na een negatieve PCR-test op dag vier is het in principe mogelijk de quarantaine in een gewenste locatie (hotel of huisje) af te maken. Minderjarigen hoeven niet in een quarantainehotel maar kunnen elders de quarantainetijd doorbrengen. Kinderen jonger dan 12 hoeven niet te worden getest.

18.51 - Suriname versoepelt coronaregels en kort avondklok in met 3 uur

Surinamers mogen zich vanaf zaterdag weer tot 21.00 uur in de avond op straat begeven. Dat is drie uur langer dan de afgelopen 2,5 maand het geval was. Het aantal mensen dat maximaal samen mag zijn, is van vijf naar tien gegaan.

Een andere belangrijke versoepeling is het weer openstellen van recreatieoorden, casino’s en andere gokgelegenheden, meldde de Surinaamse regering zaterdag. Verder krijgen studenten van het middelbaar onderwijs de gelegenheid toetsen te maken.

Het aantal coronabesmettingen en overlijdensgevallen in Suriname vertoont al enkele weken een dalende trend, al waren er de laatste week nog dagen dat het aantal positief geteste personen juist weer hoger was dan de dag ervoor. Het aantal doden lag de afgelopen dagen tussen de een en vijf per dag. Gemiddeld worden rond de dertig patiënten per dag verzorgd op de intensive care.

Het totaal aantal coronadoden in Suriname staat nu op 627. Het totaal aantal positief geteste mensen is 24.689.

18.30 - Weer betogen duizenden in Frankrijk (en andere landen) tegen ’coronapas’

Op verschillende plekken in de wereld, volgens aankondiging zo’n 180 steden ter wereld, is dit weekend gedemonstreerd tegen de ’coronapas’ en andere maatregelen.

In Frankrijk zijn net als een week geleden vele duizenden mensen zaterdag de straat op gegaan om te demonstreren tegen de ’gezondheidspas’ en tegen verplichte inentingen. De eerste betogingen werden in het zuiden van het land gemeld, in Valence, Narbonne en Pau, maar ook in Parijs maakten duizenden betogers hun ongenoegen over het coronabeleid kenbaar. Critici van de beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen treffen.

Afgelopen week betoogden zeker 110.000 mensen tegen de beperkingen die de regering in het belang van de volksgezondheid oplegt. Zaterdag worden er bijna net zo veel verwacht. De maatregelen zijn afgelopen week verscherpt. Bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties moeten sinds woensdag bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn getest. De regering wil de regels in augustus nog verder aanscherpen. Dan moeten mensen ook zo’n vaccinatiebewijs laten zien in horecazaken en sommige winkelcentra.

Er is veel verzet onder de Fransen, onder meer in het bedrijfsleven zoals de horeca. Bioscoopeigenaren hebben geklaagd dat ze hun klandizie sinds woensdag met 70 procent hebben zien dalen. Een vereniging van restaurants heeft aangekondigd de vereisten niet te zullen controleren.

11.25 - China heeft al anderhalf miljard inentingen verricht

In China zijn al ruim anderhalf miljard inentingen verricht in de campagne tegen het coronavirus dat eind 2019 in dit land opdook. Dit hebben de gezondheidsautoriteiten zaterdag bekendgemaakt. Het land telt meer dan 1,4 miljard inwoners en heeft tot dusver nog geen 92.500 besmettingen vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen die aan het virus worden geweten, behoort met ruim 4600 gevallen tot het laagste ter wereld; circa drie overleden coronapatiënten per miljoen inwoners. Wereldwijd heeft het uit Wuhan afkomstige virus tot grote angst en draconische maatregelen geleid. Onder de 7,9 miljard mensen is inmiddels bij 194 miljoen mensen het virus geconstateerd. Van hen hadden er 176 miljoen geen klachten of ze zijn inmiddels volledig hersteld. Het aantal sterfgevallen dat wereldwijd aan het virus wordt toegeschreven is na ruim anderhalf jaar over de vier miljoen.

10.30 - Felle betogingen tegen lockdown in Australië

In verscheidene Australische steden is fel betoogd tegen de lockdown. In de grootste stad van het land protesteerden duizenden mensen in Sydney tegen coronamaatregelen en er waren botsingen met de politie. De betogers droegen geen mondkapjes en minister David Elliott van Politiezaken in de deelstaat New South Wales heeft aangekondigd een speciale opsporingseenheid op te zetten om met behulp van camerabeelden de betogers te identificeren en te vervolgen wegens het het schenden van de maatregelen.

Hij zei zo naar schatting 3500 betogers te achterhalen. Zaterdag zijn bij botsingen tussen betogers en de oproerpolitie volgens Elliott 57 arrestaties verricht en meerdere agenten gewond geraakt.

In Sydney is er al vijf weken een lockdown en die zou tot in oktober kunnen gelden, omdat het aantal coronabesmettingen er vooral in het westen en zuidwesten van de metropool volgens de autoriteiten onrustbarend stijgt. In de deelstaat New South Wales wonen meer dan 8 miljoen mensen en er zijn nu 2000 besmettingen geregistreerd, waarvan 163 op zaterdag. In Australië, waar het nu winter is, komt ondertussen de vaccinatiecampagne nog maar nauwelijks op gang en slechts 12,4 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

In Melbourne en Adelaide zijn ook weer lockdowns afgekondigd en gingen betogers zaterdagmiddag de straat op. In Brisbane, waar geen lockdown is afgekondigd, werd ook tegen het coronabeleid gedemonstreerd. Mensen riepen om vrijheid en droegen spandoeken waarop stond dat het land moet ontwaken en dat de regering gevaarlijker is dan Covid.

07.15 - Eindhovense horeca houdt nachtelijk protest tegen coronaregels

Tientallen Eindhovense horecaondernemers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de stad. Op foto’s is te zien hoe ondernemers en hun personeel op stoelen op het Stadhuisplein zaten. De demonstratie begon rond middernacht, de sluitingstijd van de horeca.

De demonstranten verlieten het plein nadat een groep jongeren in aanvaring kwam met de politie. Daarop werden enkele jongeren aangehouden en veegde de politie het plein leeg. Dat was rond 00.45 uur.

„De demonstrerende horecaondernemers en hun medewerkers hadden in de tussentijd zelf besloten om hun demonstratie te beëindigen”, aldus de politie. Die benadrukt dat het horecaprotest zelf vreedzaam verliep.

Twee Eindhovense restaurants moesten deze week aanvankelijk dicht nadat medewerkers op het terras zaten na sluitingstijd. Dat zou in strijd zijn met de coronaregels. Na een kort geding mochten de restaurants voorlopig toch weer open van de rechter, meldde Omroep Brabant eerder. In het Eindhovens Dagblad klagen demonstrerende ondernemers over de handhaving van de coronaregels, die volgens hen „doorslaat.”

05.10 - Vaccinatiecampagne met prikbussen komt hortend en stotend op gang

Met de inzet van prikbussen slagen regionale GGD’en erin om vaccintwijfelaars te bereiken. Tegelijkertijd valt de opkomst bij de bussen in sommige wijken tegen, blijkt volgens Trouw uit een rondgang langs negen regionale GGD’en. Ook trekken de bussen mensen aan die al een afspraak hebben bij een gewone vaccinatielocatie en voor wie de speciale service niet is bedoeld.

De GGD zet in Breda een vaccinatiebus in om het mensen makkelijker te maken om een vaccinatie te laten zetten. Ⓒ ANP / HH

In Friesland zette de GGD in totaal 1088 prikken in dertien dagen. De GGD Rotterdam Rijnmond verwelkomde in totaal 5000 mensen bij mobiele priklocaties. De prikbussen, die de laatste vaccintwijfelaars moeten bereiken, hebben niet overal evenveel succes. In Den Haag stopte de bus al na één weekend, nadat de opkomst tegenviel. Bij de prikbus van GGD Gelderland-Midden bezochten ongeveer 550 mensen de bus in vijftien dagen.

Meerdere GGD’en melden bovendien dat mensen op priklocaties met vrije inloop afkomen, terwijl ze al een afspraak hebben bij een gewone vaccinatielocatie. In Zwijndrecht zette de bus 150 tweede prikken bij mensen die niet wilden wachten op hun officiële afspraak.

04.15 - Ook VS verwachten kwetsbaren derde coronaprik te geven

Ook in de Verenigde Staten worden kwetsbaren voor het coronavirus naar verwachting voor een derde keer ingeënt. Dat komt door aanwijzingen dat het Pfizer-vaccin een aantal maanden na het toedienen mogelijk minder effectief wordt. Dat meldt The New York Times op basis van overheidsbronnen.

Volgens nog lopend onderzoek van fabrikant Pfizer/BioNTech vermindert de effectiviteit van een dubbele vaccinatie na vier tot zes maanden. De bescherming tegen een besmetting is dan nog 84 procent tegenover de aanvankelijke 95 procent. Ook zou de derde prik voor vijf tot tien keer meer antistoffen zorgen.

Het is nog onduidelijk wanneer de extra vaccinatiecampagne die gericht is op 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem van start gaat in de VS.

Israël begon eerder deze maand met het toedienen van de zogeheten boosters aan patiënten met een bijzonder zwak immuunsysteem. In Hongarije kunnen vanaf volgende maand mensen voor een derde keer geprikt worden.