LIVE | Vaccinatiecampagne met prikbussen komt hortend en stotend op gang

Tientallen Eindhovense horecaondernemers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de stad. Op foto’s is te zien hoe ondernemers en hun personeel op stoelen op het Stadhuisplein zaten. De demonstratie begon rond middernacht, de sluitingstijd van de horeca.

De demonstranten verlieten het plein nadat een groep jongeren in aanvaring kwam met de politie. Daarop werden enkele jongeren aangehouden en veegde de politie het plein leeg. Dat was rond 00.45 uur.

„De demonstrerende horecaondernemers en hun medewerkers hadden in de tussentijd zelf besloten om hun demonstratie te beëindigen”, aldus de politie. Die benadrukt dat het horecaprotest zelf vreedzaam verliep.

Twee Eindhovense restaurants moesten deze week aanvankelijk dicht nadat medewerkers op het terras zaten na sluitingstijd. Dat zou in strijd zijn met de coronaregels. Na een kort geding mochten de restaurants voorlopig toch weer open van de rechter, meldde Omroep Brabant eerder. In het Eindhovens Dagblad klagen demonstrerende ondernemers over de handhaving van de coronaregels, die volgens hen „doorslaat.”

05.10 - Vaccinatiecampagne met prikbussen komt hortend en stotend op gang

Met de inzet van prikbussen slagen regionale GGD’en erin om vaccintwijfelaars te bereiken. Tegelijkertijd valt de opkomst bij de bussen in sommige wijken tegen, blijkt volgens Trouw uit een rondgang langs negen regionale GGD’en. Ook trekken de bussen mensen aan die al een afspraak hebben bij een gewone vaccinatielocatie en voor wie de speciale service niet is bedoeld.

In Friesland zette de GGD in totaal 1088 prikken in dertien dagen. De GGD Rotterdam Rijnmond verwelkomde in totaal 5000 mensen bij mobiele priklocaties. De prikbussen, die de laatste vaccintwijfelaars moeten bereiken, hebben niet overal evenveel succes. In Den Haag stopte de bus al na één weekend, nadat de opkomst tegenviel. Bij de prikbus van GGD Gelderland-Midden bezochten ongeveer 550 mensen de bus in vijftien dagen.

Meerdere GGD’en melden bovendien dat mensen op priklocaties met vrije inloop afkomen, terwijl ze al een afspraak hebben bij een gewone vaccinatielocatie. In Zwijndrecht zette de bus 150 tweede prikken bij mensen die niet wilden wachten op hun officiële afspraak.

04.15 - Ook VS verwachten kwetsbaren derde coronaprik te geven

Ook in de Verenigde Staten worden kwetsbaren voor het coronavirus naar verwachting voor een derde keer ingeënt. Dat komt door aanwijzingen dat het Pfizer-vaccin een aantal maanden na het toedienen mogelijk minder effectief wordt. Dat meldt The New York Times op basis van overheidsbronnen.

Volgens nog lopend onderzoek van fabrikant Pfizer/BioNTech vermindert de effectiviteit van een dubbele vaccinatie na vier tot zes maanden. De bescherming tegen een besmetting is dan nog 84 procent tegenover de aanvankelijke 95 procent. Ook zou de derde prik voor vijf tot tien keer meer antistoffen zorgen.

Het is nog onduidelijk wanneer de extra vaccinatiecampagne die gericht is op 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem van start gaat in de VS.

Israël begon eerder deze maand met het toedienen van de zogeheten boosters aan patiënten met een bijzonder zwak immuunsysteem. In Hongarije kunnen vanaf volgende maand mensen voor een derde keer geprikt worden.