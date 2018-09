'Vieze' Limburgse fotograaf in cel

De man, die zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan het in bezit hebben van kinderporno, zit achter de tralies. Dat blijkt uit officiële onderzoekstukken.

Een en ander kwam aan het rollen toen de twee slachtoffers, een bekend model (23) uit België en een 38-jarige vrouw uit Weert, onlangs aangifte tegen verdachte E. L. deden. Eerstgenoemde vrouw had zich via de site Modelsmayhem, waar de gepakte amateurfotograaf onder een valse naam opstond, opgegeven voor meerdere fotosessie bij hem thuis. Al gauw bleek echter dat L. seksueel getinte foto’s van haar wilde maken. Ook filmde hij het onwetende model met een verborgen camera terwijl zij zich omkleedde. Van de Weertse vrouw maakte L. heimelijk filmpjes terwijl zij seks met elkaar hadden. Desbetreffende filmpjes werden tijdens een huiszoeking aangetroffen en zijn in beslaggenomen.

De twee gefilmde vrouwen zijn inmiddels uitgebreid gehoord door de recherche. Hier hebben zij verklaard nooit toestemming te hebben gegeven aan L. om te filmen. ,,Wij voelen ons erin geluisd”, aldus de vrouwen tegenover de opsporingsdiensten. Ivo van de Bergh, advocaat van de verdachte fotograaf, wilde gisteren geen commentaar geven. Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang.