Hongarije breidt omstreden lhbti-wet uit

Vanaf dan mogen in een straal van tweehonderd meter rond een kerk geen uitingen meer worden getoond die „uitdrukking geven aan homoseksualiteit” of „afwijken van de identiteit die overeenkomt met het geboortegeslacht.” Dit betekent bijvoorbeeld dat in winkels niet meer openlijk producten mogen worden verkocht die hieronder zouden kunnen vallen.

De regering spreekt van een „kinderbeschermingswet”, maar volgens critici is de wet discriminerend. De Hongaarse afdeling van Amnesty International schreef zaterdag in een reactie op de aangekondigde uitbreiding dat de wet „vroeg of laat zal falen.” „Tot die tijd is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal om niet toe te geven aan de regerings perfide oproep tot haat”, aldus de mensenrechtenorganisatie.

De Europese Commissie is om de wetgeving een juridische procedure gestart tegen Hongarije en dreigt het land met sancties zoals het korten op EU-subsidies. Premier Viktor Orbán kondigde vorige maand aan uiterlijk volgend jaar een referendum over de wet te zullen houden.