Nog 36 coronapatiënten liggen op ic’s, drie minder dan een dag eerder

De totale ic-bezetting bedraagt nu 614, acht minder dan de dag ervoor. Het aantal mensen met corona dat is opgenomen buiten de ic is 122, twee minder dan zaterdag. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen is dit weekend stabiel. Dat is gunstig. Het huidige aantal nieuwe besmettingen betekent echter dat we er rekening mee moeten houden dat het aantal opnames in de komende periode verder zal stijgen. De ziekenhuizen hebben voldoende capaciteit om dit op te vangen, mits het aantal besmettingen op korte termijn stabiliseert.”