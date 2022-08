Datacenter Microsoft in Wieringemeer slurpt veel meer water dan beloofd

Premium Columns

Wat is er in de koppen van onze elites geslopen?

Het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic is een sjieke publicatie voor de hogere Amerikaanse middenklasse. De opmaak is smaakvol, de artikelen bieden opvattingen aan die een hoogopgeleide nodig heeft wanneer hij met gelijkgezinden verkeert. Kent de Atlantic-lezer mensen die The Atlantic niet lezen? ...