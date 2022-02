Premium Het beste van De Telegraaf

Spermahond sloeg aan op lakentje van de vrouw Celstraf geëist tegen bewaker voor ontucht met arrestante in politiecel

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Het hoofdbureau van de Rotterdamse politie aan het Doelwater. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Maar liefst negen keer kwam de 30-jarige politiemedewerker Sezay Y. in de cel van een arrestante in het cellencomplex aan het Doelwater in Rotterdam. Soms minutenlang. De grote vraag is wat er gebeurde in cel 40, waar de 22-jarige vrouw zat opgesloten.