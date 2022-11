Minister: rellen Brussel hadden niets met voetbal te maken

Volgens de minister was de politie goed voorbereid, maar tegen „een groep onverlaten die er enkel op uit is om rel te schoppen” is geen kruit opgewassen. Ze zei dat zijzelf en burgemeester Philippe Close van Brussel de situatie op de voet hebben gevolgd.

Verlinden stelt dat het probleem veel groter is: hoe moeten we omgaan met mensen die zich niet willen „inschrijven in onze samenleving.” Het is voor de minister van Binnenlandse Zaken nu aan Justitie om de relschoppers aan te pakken. Ze pleit voor een „zeer kordaat en snel optreden.”

Ook in Nederlandse grote steden sloeg de vlam in de pan na de gewonnen wedstrijd van Marokko. De ME moest onder meer in Rotterdam en Amsterdam ter plaatse komen om de rust te laten herstellen.