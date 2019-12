Sea-Watch geen Nederlands probleem meer

Bronnen in Den Haag bevestigen dat het schip niet meer onder Nederlandse vlag vaart. Sea-Watch legt in een verklaring uit dat ze geen vertrouwen meer hebben in Nederland als vlaggenstaat. De club haalt uit naar onze overheid, omdat het geen enkele moeite zou doen om de organisatie te helpen.

De verhoudingen tussen Sea-Watch en Den Haag zijn al langer verziekt. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft het schip eerder aan de ketting gekregen voor strenge controles door de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport. De rechter floot de VVD-bewindsvrouw terug.

Sea-Watch negeert aan de lopende band aanwijzingen van de Italiaanse autoriteiten. De Duitse kapitein is zelfs een keer gearresteerd. Het zorgde voor diplomatieke spanningen tussen Nederland en Italië. Rome vindt dat Nederland te weinig doet.

Nu Sea-Watch onder Duitse vlag vaart is het geen Nederlands probleem meer.