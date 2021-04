Recreatiehonger leidt tot run op vakantiehuisje of tent in het groen

Igor en Katerijne Zweers gaan normaal graag naar Frankrijk, maar maken zich nu gereed voor een tripje naar Texel. Ⓒ Aldo Allessie

AMSTERDAM - Lockdown of niet, Nederland trekt er in de meivakantie massaal op uit. Vakantieparken en campings in de natuur doen goede zaken. De stedentrip en hotels zijn de verliezers, zo blijkt uit een rondgang van De Telegraaf.