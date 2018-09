'Schade Groningse woningen te laag ingeschat'

Volgens de belangenclub vallen de meeste contra-expertises voor huiseigenaren fors hoger uit dan de schaderamingen van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). Het zou gaan om bedragen van honderden tot duizenden euro's met uitschieters van tienduizenden euro's. „Een onafhankelijke schadeafhandeling is daarom een absolute noodzaak”, aldus Eigen Huis.

Taxaties

De vereniging waarschuwde in november al dat de schadetaxaties van huizen met aardbevingsschade in Groningen tekortschieten. De NAM laat deze ramingen uitvoeren door lokale taxateurs, maar die werken allemaal verschillend en zonder een vast protocol. „Vaak wordt niet diepgaand genoeg onderzocht en wordt te weinig schade erkend als bevingsschade. Ook komt het regelmatig voor dat flinke schades helemaal over het hoofd worden gezien”, stelt Eigen Huis.

'Niet te herstellen'

Huiseigenaren hebben na een taxatie recht op een contra-expertise, die de NAM vergoedt. Maar in de praktijk eist de NAM volgens Eigen Huis dat het conceptrapport door de eigenaar wordt getekend voor akkoord, voordat er toestemming wordt gegeven om een contra-expertise aan te vragen. „Soms wordt zelfs in het NAM-rapport letterlijk gesteld dat met de eigenaar overeenstemming is bereikt om een schade niet te herstellen. Het eisen van een akkoordverklaring als voorwaarde voor een contra-expertise is de wereld op zijn kop.”

De NAM laat in een reactie weten zich niet in de kritiek te herkennen. „De regels zijn helder en voor iedereen inzichtelijk. Als mensen niet tevreden zijn kunnen ze een contra-expertise laten doen”, aldus een woordvoerder.