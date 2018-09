Verdachte dubbele moord Slotermeer staat terecht

Ⓒ CHRIS ROODBEEN

AMSTERDAM - Seref C. (50), de man die wordt verdacht van de dubbele moord op een Turks-Nederlands stel, staat vandaag terecht in de rechtszaal in Amsterdam. Het paar is op 6 november 2013 in de Israël Queridostraat in het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer met messteken om het leven gebracht.