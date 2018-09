Groningen voorbereid op zware beving

Deskundigen hebben in een crisisrapport geformuleerd wat er moet gebeuren als een zware aardbeving plaatsvindt in de noordelijke provicie. De NOS citeert donderdagavond uit het rapport: "De daadwerkelijke hulpverlening in het gebied bestaat uit het redden van slachtoffers, eventueel bergen van overledenen, blussen van branden, stutten van gebouwen, herstellen van de openbare orde, afdichten van gesprongen leidingen enzovoort."

Deskundigen waarschuwen in het rapport 'Incidentbestrijdingsplan aardbevingen' dat het risico op zwaardere aardbevingen blijft bestaan. Zelfs als er op termijn minder gas wordt gewonnen in Groningen. Dat risico is echter klein, erkent de Veiligheidsregio.

De zwaarst gemeten beving in Groningen tot nu toe was 3,9 op de schaal van Richter.