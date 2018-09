Turkse officieren van justitie overgeplaatst

Sinds december zijn al honderden politiefunctionarissen ontslagen of overgeplaatst. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat de politie corruptie bij onder meer de overheid en in de bouwsector onderzoekt. Onder anderen de zonen van drie ministers uit de conservatieve regering van premier Recep Tayyip Erdogan werden aangehouden. Hun vaders namen ontslag.

Premier Recep Tayyip Erdogan heeft de corruptiebeschuldigingen afgeschilderd als een complot tegen zijn regering. Dat weerhield hem er niet van eind vorig jaar de bezem door zijn kabinet te halen. In totaal verving hij tien ministers.

Op de achtergrond speelt een machtsstrijd tussen het kamp van Erdogan en volgers van de invloedrijke islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die in de VS woont. De twee waren eerst politieke bondgenoten, maar raakten volgens de Turkse pers in onmin toen de regering plannen maakte om particuliere scholen van Gülens beweging te sluiten. Die scholen staan niet alleen in Turkije, maar ook in andere landen, waaronder Nederland.

Aanhangers van Gülen hebben de naam succesvol te zijn en hoge posities te vervullen bij overheidsdiensten zoals justitie. Erdogan ziet de beweging inmiddels als een soort staat binnen de staat en stelt dat de 'hervormingen' die nu gaande zijn, de rechterlijke macht juist onafhankelijker zullen maken.