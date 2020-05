Grens met België van slot: ’Emotioneel weerzien’

Bij Steven Klockaerts in Hoogerheide thuis klopte zaterdag direct Belgisch bezoek aan. Ⓒ eigen foto

AMSTERDAM - Groen licht om de grens over te gaan. Het was weken wachten, maar afgelopen vrijdag kwam voor velen het goede nieuws. Familiebezoek met de zuiderburen en andersom mag weer, na bijna drie maanden wachten. „Ik zag wel een paar traantjes in de ogen.”