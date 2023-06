Man brengt na 65 jaar boek terug naar bibliotheek omdat het ’nu relevant is’

Kopieer naar clipboard

Ter illustratie: het boek 1984 in een Canadese boekwinkel Ⓒ Wikimedia Commons

Portland - In 1958 leende een man het boek 1984 uit de bibliotheek van het Amerikaanse Portland. Alleen, hij leverde het niet meer in. Tot 2023, want 65 jaar later vond de bibliotheek het boek weer terug, met een kort briefje van de lener.