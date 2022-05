Dode hond met vastgebonden pootjes: twee mannen uit Zwolle aangehouden

De 53-jarige man wordt verdacht van het doden van de hond. De 37-jarige man wordt verdacht van het niet helpen van een dier in nood. De politie kon de twee personen aanhouden door een tip.

Op 3 juni 2021 kreeg de politie een melding over een dode hond in het Zwolle-IJsselkanaal. Daarbij bleek dat de voorpoten van de hond vastgebonden waren met een tiewrap, waardoor werd vermoed dat het dier levend in het water was gegooid en is verdronken, schrijft de politie.

Respectvol afscheid

Een paar dagen na de vondst van de hond werd de eigenaar gevonden. Het is nog niet duidelijk of de eigenaar ook een van de twee aangehouden mannen is.

De hond heeft een respectvol afscheid gekregen. Zijn afscheid is kosteloos door dierencrematorium Veenrust in Vriezenveen verzorgd.

