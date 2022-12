Schaatsen uit het vet? Weerkaart verwacht 6 centimeter ijs volgende week

Weerman Jannes Wiersema uit Roodeschool laat vanochtend de weerpluim voor de komende twee weken zien met de tekst: „Een mooie winterpluim die we lang niet hebben gezien in een decembermaand. Verder weinig neerslag. Wel kan in het weekend mist en laaghangende bewolking ons parten gaan spelen.”

In de weerpluim van het KNMI is te zien dat de temperatuurverwachting de komende weken onder de gemiddelde minimumtemperatuur (blauwe lijn) zit. Bovendien wordt op 5 dagen extreme kou verwacht (blauwe stippen). Bron: KNMI

Behoorlijke ijsgroei in aantocht

De kaart met verwachte ijsgroei ziet er goed uit voor schaatsfanaten. Op zondag 18 en maandag 19 december groeit de ijslaag tot een dikte van zo’n 6 à 7 centimeter. Dat geldt voor water van ongeveer een meter diep.

Dat betekent dat er geschaatst kan worden op ondergelopen weilanden, ondiepe plassen en schaatsbanen. Volgens het KNMI is daar minimaal een ijsdikte van 4 à 5 centimeter voor nodig. Dat halen we volgens de verwachtingen op donderdag 15 december al op.

Goed en slecht nieuws

Goed nieuws dus voor de schaatsliefhebbers. Slecht nieuws voor de energierekening. Het is natuurlijk een verwachting, verduidelijkt weerman Wiersema. ,,We moeten niet te hard van stapel lopen, maar de kans stijgt wel." De mist en laaghangende bewolking kunnen volgens hem nog roet in het eten gooien van deze winterse voorspelling.