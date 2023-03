Man filmt gebreken ’luxe appartementencomplex’: huurcontract wordt opgezegd

De 33-jarige Tiktokker verwierf een flink aantal volgers door zijn filmpjes, waarin hij wijst op gebreken aan het complex ’The Lofts at Harmony Hills’ in Cohoes in de staat New York. Hij vertelt daarin ook dat hij maandelijks netjes $1879 betaalt voor een flat met een slaapkamer en dat de eigenaar van het complex de huur wil verhogen naar $2004.

Dat gaat nu kennelijk niet meer gebeuren, want eigenaar Lincoln Property Company in Dallas kreeg lucht van de filmpjes en heeft hem nu de huur opgezegd, zo schrijft New York Post.

@donnyskipper1 claimt dat tot een jaar geleden er weinig aan de hand was. Verzoeken om zaken te repareren of schoon te maken in het gebouw werden echter steeds slechter afgehandeld na de komst van een nieuw managementteam, zegt hij.

En dus postte de huurder filmpjes waarin hij wees op lekkages, grofvuil in de openbare ruimte, een voordeur die soms niet en soms wel wilde opengaan, een niet werkende lift en zelfs een vleermuis in de gang. Die video’s werden soms meer dan 200.000 keer bekeken.

De website van The Lofts at Harmony Hills belooft ’luxe voorzieningen’. „Kijk, een luxe lekkage en een luxe niet-werkende lift”, grapte de Tiktokker in zijn filmpjes. Hij zou bezig zijn de medehuurders te organiseren om een zaak tegen de eigenaar te starten.

Dat leidde tot een gevreesde rode enveloppe aan de deur, waarin de huur werd opgezegd. @donnyskipper1 moet nu met zijn vrouw en kleuter op zoek naar een nieuw onderkomen.