Trump belooft vrede in het Midden-Oosten

Washington - „Er komt vrede in het Midden-Oosten”, zo belooft president Trump. Alle aanwezigen waren het erover eens: deze deal is historisch. De Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein normaliseren hun betrekkingen met Israël. Onder het toeziend oog van president Trump, die bemiddelde, tekenden de partijen de deal onder applaus in de tuin van het Witte Huis.