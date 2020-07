Fries dorp kocht eigen windmolen: ’We hadden eerder LED dan PSV-stadion’

Henk Vellinga heeft zijn voorzitterschap van de plaatselijke Molenstichting aan de wilgen gehangen. Ⓒ Anne van der Woude

Al in 1994 begrepen 1400 Friezen in en om Reduzum al dat windenergie behalve schoon ook lucratief is. Ze kochten een molen die het dorp een kwart eeuw lang geen windeieren legde: met de energieopbrengst zijn onder meer de lokale school, haven en korfbalclub gered. Nu er een nieuwe molen moet komen, gooit de fabrikant roet in het eten.