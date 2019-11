Tragedie door vallende airco

De moeder van het kindje liep op het moment van de tragedie achter de kinderwagen, waarin het meisje op dat moment zat. Ze bleef ongedeerd en werd opgevangen door geschrokken omwonenden en hulpverleners.

Het meisje werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed. De politie spreekt met buurtbewoners en zoekt ook camerabeelden om te achterhalen hoe de airco naar beneden kon vallen. Vermoedelijk speelt achterstallig onderhoud of een technische fout een rol. Het is nog niet duidelijk of er betrokkenen worden aangeklaagd.