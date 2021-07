Onbewust miljonair: Duitse vrouw liep weken lang met winnend loterijlot op zak

De Duitse vrouw was multimiljonair zonder het zelf door te hebben. De 45-jarige vrouw had voor 1,20 euro begin juni een lot gekocht bij Lotto Bayern en was dat lot daarna klaarblijkelijk vergeten. Ze had alle zeven cijfers op het lot correct ingevuld. De loterij had sinds begin juni geprobeerd contact met haar op te nemen, maar dat was niet gelukt.

Het was pas toen de vrouw opnieuw meespeelde met de lotto, dat ze realiseerde dat ze eigenlijk al multimiljonair was. „Ik word nog steeds misselijk bij de gedachte dat ik wekenlang achteloos met 33 miljoen euro in mijn tas heb rondgelopen”, vertelt ze aan het Amerikaanse persbureau AP.

Ze wil het geld investeren in een duurzame woning en een milieubewuster leven voor haar gezin. De vrouw heeft aangegeven niet meer mee te spelen in de toekomst, omdat het geld „meer dan genoeg is voor mijn man, mijn dochter en voor mijzelf.”

Haar identiteit is niet vrijgegeven.