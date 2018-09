Nieuwe Super Nintendo-game gelanceerd

Hoewel de Super Nintendo al bijna twintig jaar niet meer gemaakt wordt, kunnen fans nog wel een cartridge bestellen van deze aparte game en hem gewoon spelen op elke reguliere versie van de spelcomputer. Sterker nog, de fans die het spel uitbrachten, hebben de game zodanig vormgegeven dat hij op zowel Amerikaanse, Japanse als Europese versies van de console past.

De game zelf is een schietspel waarin de speler in de huid van een kabouter die met magische spelkaarten gnomen en trollen moet omleggen. Het spel werd in 1994 gemaakt, maar is nooit officieel uitgekomen. In 2007 dook echter een vroege versie van de game op internet op. Enkele hobbyisten besloten echter om ook een fysieke versie te maken en te distribueren. Nightmare Busters kost $85 (€62) inclusief verzendkosten.