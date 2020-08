En dat is 30! Weer coronabesmetting bij nertsenbedrijf

VEN-ZELDERHEIDE - Bij een nertsenbedrijf in Ven-Zelderheide, in de Limburgse gemeente Gennep, is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf van ongeveer 1800 moederdieren. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd, meldt het ministerie van Volksgezondheid.