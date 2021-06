Premium Financieel

Column: woningspeculant krijgt de schuld

De huizenprijzen stijgen en wethouders van grote steden klagen. De middenklasse kan niet meer in de stad wonen omdat de speculanten alle huizen kopen. Dus moet de markt aan de leiband. Gekkigheid. Alsof Nederland een eiland is. Tijd om dieper in te gaan op het waarom van stijgende huizenprijzen.