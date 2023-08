Oldtimers op het slagveld: Rusland haalt tanks uit mottenballen

AMSTERDAM - Er is genoeg plek om te parkeren, voor tanks dan. Oude Sovjet-tanks om precies te zijn, waarvan er steeds minder geparkeerd staan op het militaire depot net buiten Ulan-Ude, een stad in de Russische republiek Buryatia, thuisfront van de grootste parkeerplaats voor het oude wapentuig. Uit satellietbeelden blijkt nu dat heel veel van de T-54, T-55 en nog wat andere types Sovjet-tanks die oneerbiedig als ’oude meuk’ kunnen worden betiteld, zijn verdwenen. Net voor de invasie van Oekraïne stonden hier in het Verre Oosten van Rusland 3.840 tanks en pantservoertuigen en nu zijn dat er nog maar 2.600.

Buitgemaakte Russische tanks op een plein in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Ⓒ AFP