Lelijkste vrouw ter wereld bijt van zich af

Lizzie kreeg jarenlang van alles naar haar hoofd geslingerd en vond zelfs een filmpje van haarzelf op het internet met als titel ‘Lelijkste vrouw van de wereld’. Bij de pakken neerzitten doet Lizzie niet; ze rekent af met alle pestkoppen in een TEDX-gesprek in Austin. Ze bewijst hoe ijzersterk ze is door een peptalk te geven met veel humor en lef.

Altijd slank

Ze bestrijdt het pestgedrag met humor: ”Ik kan alles eten, dat klinkt perfect hè? Ik zal nooit dik worden. Ik dacht vroeger dat mijn lichaam lelijk was, ik werd ’s ochtends wakker en wilde niet naar school. Ik haatte mijn lichaam en wilde iemand anders zijn."

Verandering

Op een gegeven moment besefte Lizzie dat ze een keuze moest maken. Ze wilde niet langer dat de ziekte haar leven ging beheersen. Ze besloot niet in de slachtofferrol te gaan kruipen en in plaats van verdrietig, gelukkig te zijn.

”Ga ik mensen die mij een monster noemen, hun zin geven? Nee. Ik ga mijn leven zelf bepalen. Ik ben wie ik ben door de doelen die ik aan mijzelf stel, niet door mijn uiterlijk.”