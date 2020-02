Dodental uitbraak coronavirus verder opgelopen

Reizigers met mondkapjes op vliegveld Schiphol, Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

PEKING - Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China is volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten opgelopen naar 360. Zondag kwamen er 56 nieuwe sterfgevallen 2100 nieuwe besmettingen bij. Inmiddels zouden, verspreid over heel China, bijna 16.600 mensen zijn besmet met het virus.