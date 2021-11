Drie arrestaties na gewapende overval in Nieuw Vennep

De verdachten van de overval zijn een 31-jarige man uit Haarlemmermeer, een 20-jarige man uit Amsterdam en een 17-jarige jongen uit Purmerend. Het drietal heeft mogelijk meer op de kerfstok: ,,Ze zijn aangehouden voor diefstal met geweld in vereniging afpersing in vereniging’’, aldus het openbaar ministerie.

Pakketbezorgers

Op woensdagavond 21 juli werd bij de woning van de vrouw aan de Vivaldisingel aangebeld. Hoewel het laat op de avond was, deed de vrouw de deur open in de veronderstelling dat er een pakketje werd bezorgd. Er bleken echter twee mannen voor de deur te staan, die direct het huis binnendrongen. Onder bedreiging zijn de goederen buitgemaakt en daarna sloeg het tweetal op de vlucht. De vrouw is daarbij licht gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie deden daders zich voor al pakketbezorgers: ,,Ze heeft de voordeur geopend en werd direct overrompeld en daarbij is ze behoorlijk bedreigd. Haar letsel heeft ze opgelopen omdat daarbij op de grond terecht is gekomen. Vervolgens hebben de daders meerdere goederen weggenomen.’’