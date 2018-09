Moskou scherpt terreurwetten nog even aan

Woensdag zijn hier in het parlement wetsvoorstellen voor ingediend. Volgens alle vier partijen in het parlement zijn de beoogde maatregelen impopulair, maar noodzakelijk. Zo wordt het overmaken van geld via internet binnen Rusland aanzienlijk beperkt door het maximale bedrag te verlagen. Anonieme overmakingen naar het buitenland worden geheel verboden.

Communicatiesites zoals Facebook moeten de gegevens van gebruikers 6 maanden lang bewaren en indien gewenst ter beschikking stellen van veiligheidsdiensten. Het pakket maatregelen is tot stand tand gekomen door samenwerking van parlementariërs met de FSB en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gezamenlijk initiatief de wetgeving aan te scherpen, is genomen na de terroristische zelfmoordaanslagen in Volgograd eind vorig jaar.

Critici waarschuwden dat de vele veiligheidsmaatregelen Rusland steeds meer tot een politiestaat maken.