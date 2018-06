Woede om doden olifant in Krugerpark

Een Britse vrouw en haar Zuid-Afrikaanse verloofde maakten eind december in hun Volkswagen Polo een safari in het park. Toen ze op een bronstige mannetjesolifant stuitten, werd de auto door het dier vernield en raakten beiden gewond. Na de aanval werd de stier doodgeschoten.

Op social media wordt flink uitgehaald naar de toeristen, die veel te dichtbij het dier zouden zijn gekomen. Althans, dat zeggen de toeristen die de aanval hebben gefilmd en de beelden op YouTube hebben geplaatst.

De twee negeerden waarschuwingssignalen van het dier, zo zeggen zij. De olifant klapperde met zijn oren; een teken dat het dier zich bedreigd voelde. De Polo nam echter geen afstand van de stier, maar reed juist door en kwam steeds dichterbij. Daarop zette de olifant de aanval in.

"Eigen schuld", zo klinkt het op Twitter. "Het dier werd gedood na een normale reactie op mensen die zijn territorium betreden", twittert iemand. Een ander: "Mensen zijn dom en walgelijk. Ik schaam me."

People are stupid &disgusting , highly ashamed of the #krugerpark and it's actions to kill the elephant due to human lack of intelligence — Caitlin Bellis (@C8tyB) January 15, 2014

So this elephant in #KrugerPark was put down following it's reaction to humans trespassing in its territory. Driving tests for animals next? — Grace Nakate (@GNakate) January 14, 2014