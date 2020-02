Mieke Telkamp niet langer in uitvaartmuziek top 10

Dat meldt die Monuta die elk jaar het lijstje van populaire afscheidsnummers samenstelt. Vorig jaar stond ’Waarheen, Waarvoor’ van de zangeres, die in 2016 is overleden, nog nét in de top 10 op plaats negen.

Voor de uitvaart-hitlijst analyseert Monuta bijna 7.000 nummers die in 2019 zijn afgespeeld bij afscheidsdiensten. De lijst is in de loop der jaren weinig veranderd. Sinds 2015, de eerste keer dat het interne onderzoek is uitgevoerd, zijn er zeven nummers gelijk gebleven.

Het ’Ave Maria’ is ook dit jaar favoriet, gevolgd door ’Time to Say Goodbye„van Andrea Bocelli & Sarah Brightman en ’Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. Daarmee blijft de top 3 onveranderd.

Top 10

Ave Maria – diverse uitvoeringen (-) Time to say goodbye – Andrea Bocelli & Sarah Brightman (-) Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij (-) ’n Trein naar niemandsland – Frans Bauer (+1) Afscheid nemen bestaat niet – Marco Borsato (+1) En de vogels zongen – diverse uitvoeringen (+5) Hallelujah – diverse uitvoeringen (+3) We’ll meet again – Vera Lynn (-1) The Rose – André Rieu (-1) My Way – Frank Sinatra (-6)

Stijgers en dalers

Het vorig jaar binnengekomen nummer ’Hallelujah’ is drie plekken gestegen naar nummer 7. De grootste stijger van 2018 ’My way’ zakte zes plaatsen van 4 naar nummer 10. In Limburg staat André Rieu met ’The Rose’ op plek 5 in plaats van plek 9 landelijk. Daarnaast is er opvallend veel klassieke muziek in de Limburgse Top 10 aanwezig van Bach tot Albinoni.