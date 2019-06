Prins hielp Belgen zwart geld te verbergen

De krant onderzocht een maand lang ruim 3100 gelekte e-mails, contracten, bankgegevens en andere interne documenten. De gelekte bestanden leggen bloot hoe zeker vijftig Belgen bij de prins terecht konden met bedragen tot 13 miljoen euro per persoon. Via het netwerk van de prins belandden de miljoenen van de Belgen op geheime bankrekeningen in belastingparadijzen als de Verenigde Arabische Emiraten, de Bahama’s en Puerto Rico. Die rekeningen stonden op naam van anonieme vennootschappen.

Alles werd geregeld door een internationaal netwerk van stromannen. Dankzij de prins konden zijn Belgische klanten hier genieten van hun verborgen fortuin, onder meer via geheime afspraken met geldkoeriers in Brussel en Genève. Sommige Belgische klanten kregen ook ’anonieme kredietkaarten’ die niet aan hen te linken waren.

De Zwitserse advocaat van de 60-jarige prins De Croy houdt vol dat er hooguit sprake was van ’fiscale optimalisatie’.