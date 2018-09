Dronken vrouw rijdt in op politieagent

De vrouw was in een auto weggereden na een relatieconflict. Agenten achtervolgden de vrouw vanaf het Noordse Bosje in de richting van de Bussumerstraat. Een politiebiker gaf de vrouw een stopteken maar dat negeerde ze. De vrouw reed de fiets van de politieagent aan. Uiteindelijk wist de politie haar te stoppen.

Agenten roken een behoorlijke alcohollucht. De agent op de fiets raakte niet gewond.