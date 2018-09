Goed jaar voor bierdrinkers

Dit heeft de website supermarktaanbiedingen.com berekend. Op deze site worden wekelijks alle aanbiedingen van supermarkten getoond.

Toch zitten supermarkten en leveranciers niet op één lijn met de consument. Waar de supermarkten vooral stuntten met bier en wasverzachters was de klant ruim 55.000 keer op zoek naar aanbiedingen van Coca-Cola. Er werd ook liefst 10.000 keer gezocht naar aanbiedingen voor mosselen, maar die waren zelden voordelig.

Korting

Over het algemeen lag de gemiddelde korting bij supermarkten tussen de 28% en 40%. De Nettorama voerde daarbij in 2013 de lijst aan met een gemiddelde korting van 38,7%, gevolgd door de Albert Heijn XL (35,6%), de Albert Heijn (31,8%) en de Dirk (30,5%).

De grootste kans op kortingen had de consument in 2013 bij de Hoogvliet. Daar waren afgelopen jaar bijna 5000 producten in de aanbieding. Deen, Agrimarkt en Dekamarkt konden in 2013 consumenten blij maken met ruim 4000 aanbiedingen.