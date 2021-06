Premium Binnenland

Karins ouders vast in Grieks hotel na vals positieve test: ’Ze zijn onterecht opgesloten’

Een van de gevaren van de komende vakantieperiode is die van vals positieve testen. Het overkwam de ouders van Karin Postma, die ’negatief’ op reis gingen en toch opgesloten werden in een quarantainehotel na een test in Griekenland. „Mijn ouders zijn onterecht opgesloten.”