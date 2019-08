Gewonde bij steekpartij op azc: klopjacht verdachte

De politie onderzoekt het geweldsincident dat rond 15.00 uur plaatsvond. Er is in ieder geval één gewonde gevallen bij het steekincident. „Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is nog voortvluchtig, wij zijn een zoekactie gestart”, aldus de politie.

Volgens een Burgernet-melding gaat het om een slanke, lange man van ongeveer 20 jaar oud. Hij heeft zwart haar en draagt een zwarte broek met goudkleurig bovenstuk.

De traumahelikopter is naast het asielzoekerscentrum geland, meldt een fotograaf ter plaatse.