’Advocaat Weski verkocht advocatenkantoor week voor arrestatie’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / ANP

Rotterdam - De Rotterdamse advocate Inez Weski heeft haar advocatenkantoor verkocht. De timing van de verkoop is opmerkelijk: tien dagen na de verkoop werd Weski gearresteerd op verdenking van het doorspelen van boodschappen van en naar haar cliënt Ridouan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Dat meldt het FD.