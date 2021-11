Burgemeester Hilversum uit kritiek: ’Ik ben tegen maatregelen die voor tweespalt zorgen’

Eerder op maandag lekte de maatregelen al uit die de regering wil aanscherpen, in een poging de coronabesmettingen de kop in te drukken. Zo moet de coronapas gaan gelden in sportscholen, zwembaden, dierentuinen, musea en pretparken. Ook wordt er ingezet op meer thuiswerken en moet bij de kapper weer een masker op.

Ook herhaalde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zijn oproep om de pas nog breder in te zetten. Hij wil onder meer dat het voor werkgevers mogelijk wordt om toegangsbewijzen op de werkvloer in te zetten.

Tweespalt

Burgemeester Broertjes is fel tegen het uitbereiden van de plekken waar een test- of vaccinatiebewijs wordt gebruikt. „Ik ben tegen maatregelen die voor tweespalt zorgen tussen gevaccineerde en ongevaccineerden”, zegt hij. Ook stelt hij dat gemeenten nu al moeite hebben om toezicht te houden op sectoren waar de bewijzen worden ingezet: „In de horeca is controle nu al een probleem.”

Volgens burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht veroorzaakt elke maatregel die wordt genomen voor tweespalt. Bruls: „Ik heb liever dat het parlement nu keuzes maakt dan dat medici dat straks moeten doen. We hebben daarom robuuste maatregelen nodig.”