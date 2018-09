Timmermans moet Israël-beleid weer verklaren

Het debat gaat volgens de bewindsman van PvdA-huize ook helemaal niet over het ontmoedigingsbeleid. „Wat ons verdeelt, is een visie over de nederzettingen.” Voor het kabinet zijn de nederzettingen illegaal, terwijl dat voor de SGP toch wat anders ligt, aldus Timmermans. „Dat is de crux van de zaak.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik