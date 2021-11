Premium Het beste van De Telegraaf

’Gebonk op de deur: honden gepakt en weggegaan’ Midden in de nacht gevlucht voor brand op 12 hoog

Met de kat veilig op zijn arm staat een van de bewoners op straat in Capelle aan den IJssel, onzeker over wat er komen gaat. Ⓒ ANP/HH

Capelle aan den IJssel - Bewoners van de flat aan de Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel werden vrijdagnacht ruw opgeschrikt in hun slaap nadat er op de 12e etage een brand was uitgebroken waarbij achteraf bleek dat een persoon om het leven was gekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie er drie naar het ziekenhuis werden overgebracht.