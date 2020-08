Nieuw-Zeelands ouderendorp in lockdown om vermoeden corona

Een oudere man doet boodschappen in Christchurch. Ⓒ REUTERS

CHRISTCHURCH - Een ouderendorp in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is in lockdown gegaan nadat meerdere bewoners ademhalingsklachten hadden gekregen die doen denken aan een coronabesmetting, meldt de New Zealand Herald. Zondag had het land al honderd dagen geen nieuwe coronabesmettingen meer geconstateerd.