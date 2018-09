ZDF weigert te stoppen met Anne Frank-film

Het Fonds wil volgend jaar, 70 jaar na haar dood, zelf een film uitbrengen. De omroep liet dinsdag weten dat het geen kwaad kan als er meer producties zijn die stilstaan bij de nagedachtenis van Anne Frank.

'Minachting'

De plannen voor de ZDF-productie werden zondag bekendgemaakt. Volgens de producent gaat het om de eerste volledig Duitse productie. Het Anne Frank Fonds had zijn plannen al in 2012 bekendgemaakt. Het fonds verwijt het ZDF „minachting” van de familie Frank. „Excessen” als de ZDF-productie zijn volgens het Fonds alleen te verklaren uit „gebrek aan sensibiliteit in de omgang met het Joodse erfgoed”.

Het Anne Frank Fonds is een vereniging volgens Zwitsers recht, opgericht door Annes vader, Otto Frank. Inkomsten uit de verkoop van het in Amsterdam geschreven dagboek gaan naar educatieve projecten wereldwijd.