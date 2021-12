Premium Het beste van De Telegraaf

Wereld betaalt tol voor toename extreem weer

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Het noodweer in Duitsland afgelopen zomer is een van de vele voorbeelden van extreem weer in 2021. foto reuters Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - De financiële schade als gevolg van extreem weer was het afgelopen jaar naar schatting 20 miljard dollar hoger dan het jaar daarvoor. En ook de menselijke ellende die het gevolg is van extreem weer, dat in toenemende mate wordt toegeschreven aan de verandering van het klimaat, is het afgelopen jaar toegenomen.