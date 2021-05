Beren op de weg bij zelftesten middelbare scholier

Nog een paar dagen en dan staat de 61-jarige economiedocent Ton van Haperen weer voor een volle klas. Zelf staat hij daar niet om te springen, maar voor de leerlingen is het belangrijk, erkent Van Haperen. „Dat het onderwijs er beter op wordt, lijkt me helder, maar ik maak me grote zorgen over het testen van de tieners. Op scholen lopen heel veel leerlingen met verschillende achtergronden. Dat loopt uiteen van vmbo’ers die thuis weinig Nederlands praten, tot een havist die Baudet-aanhanger is. Die gaan zich echt niet laten testen.”

Halve klassen

Momenteel zitten middelbare scholieren nog in halve klassen, wat betekent dat ze nog altijd de helft van de lessen thuis voor het beeldscherm volgen. Het loslaten van de anderhalve meter in het onderwijs zal volgens het Outbreak Management Team (OMT) tot een flinke toename van het aantal nauwe contacten leiden, en kan dat zorgen voor extra besmetting van leraren. Als leerlingen twee maal in de week ’onder begeleiding’ worden getest kan dat het extra aantal besmettingen ’bijna volledig’ terugbrengen.

SP-Kamerlid Peter Kwint moet het nog maar zien of het er van komt. „Er staat: testen onder begeleiding. Wat gaan we dan doen? Teststraten op scholen? Een wijkverpleegkundige langs bij de leerlingen?” Nee dus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is hier ’een rol voor de ouders’. Er zijn instructievideo’s om hen te helpen bij het afnemen van de test.

Vrijwillige basis zorgt voor complexe situaties

Maar zelfs als de meeste ouders plichtsgetrouw toezien op het thuistesten en bij een positieve uitslag hun kind thuis houden, dan zullen er nog altijd veel zijn die dat niet doen. De tests zijn vrijwillig. „Ik wil wel weten welk percentage niet-testers we accepteren”, zegt VVD-Kamerlid Ingrid Michon. „Wat als tien leerlingen per klas niet testen?” GL-Kamerlid Lisa Westerveld merkt op dat in het hoger onderwijs de testbereidheid al laag is.

Docent Van Haperen zou liever zien dat scholen de tests verplichten. „Wie niet test en ook geen negatieve test kan overleggen, is niet welkom op school. Daar zit een gezamenlijke inspanningsverplichting voor school, leraren en ouders. Regel je dat niet, dan zijn die sneltesten een verspilling van middelen en energie. Met als gevolg onveiligheid. Leraren kunnen dan niet anders dan zeggen: dit gaan we zo niet doen.”

#Ikweiger

Dat een hoop leraren niet zitten te wachten op de heropening, blijkt uit de steun die de actie #Ikweiger krijgt op social media. De leraren geven aan dat ze, nu velen nog niet volledig zijn gevaccineerd, zich niet veilig genoeg voelen om in een volle klas te verschijnen. Woensdagavond schreven de onderwijsbonden een brief aan de Tweede Kamer. Hierin wordt gevraagd om de huidige situatie, waarbij leerlingen in halve klassen naar school gaan, in stand te houden tot de zomervakantie.

Eerder bleek uit een peiling van CNV Onderwijs dat bijna driekwart van het onderwijspersoneel de anderhalve meter niet al vóór de zomervakantie wilde loslaten. „De situatie is op de meeste scholen nu redelijk stabiel”, zegt voorzitter Danielle Woestenberg. „Natuurlijk willen ook wij en iedereen die in het onderwijs werkt niets liever dan een ’normaal programma’. Maar die relatieve stabiliteit is juist nu een groot goed.” Immers: „Zieke docenten betekent plotse lesuitval en kan de examencorrectie in gevaar brengen.”

Voor weigerdocenten is in de Tweede Kamer niet al te veel begrip. „Er zijn meer beroepsgroepen die risico lopen”, vindt Michon. „De risico’s zijn beheersbaar”, vindt PVV-Kamerlid Harm Beertema. „De docenten die tot de risicogroepen horen, zijn grotendeels gevaccineerd. En we weten dat niets beter is voor de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen dan gewoon les krijgen.” Zo kijken de meeste partijen er tegenaan. „Ik snap dat docenten zorgen kunnen hebben”, zegt CDA-Kamerlid Peters. Ook hij wijst erop dat oudere en kwetsbare docenten inmiddels zijn ingeënt. „Al ben ik blij dat de scholen open gaan. Want kinderen lijden van eenzaamheid en gebrek aan contact met elkaar.” De Kamer debatteert donderdag met onderwijsminister Slob over de heropening.

Gewoon weer naar school: ’Anders wordt het een bende’

Hoewel hij het liefste pas in september weer in een volle klas was verschenen, gaat leraar Van Haperen maandag gewoon weer naar school. „Ik ben van de club, als de beslissing genomen is, voeren we die loyaal uit. Anders wordt het helemaal een bende.”