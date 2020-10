Proefpersoon in onderzoek vaccin AstraZeneca en Oxford overleden

Anvisa stelt op de hoogte te zijn gesteld op 19 oktober en mag naar eigen zeggen om verscheidene redenen verder geen informatie over de patiënt verstrekken. Het gaat om het vaccinonderzoek van AstraZeneca en Oxford.

De universiteit van Sao Paolo, betrokken bij het onderzoek, bevestigt dat het om een Braziliaan gaat, maar verstrekt verder ook geen gegevens.

Het overlijden van de Braziliaan leidt echter niet tot het stopzetten van de proeven met het vaccin, berichtte de bij de ontwikkeling betrokken Universiteit van Oxford. Dit is in overleg met de Braziliaanse toezichthouders besloten, zo liet de Engelse universiteit weten.

Eerder werd het onderzoek wel stilgelegd omdat een van de proefpersonen een aandoening aan het ruggemerg bleek te hebben. Na een korte onderbreking werd de studie voortgezet. Er bleek geen verband aantoonbaar met het vaccin.

Of de proefpersoon die overleden is, het kandidaat-vaccin of een placebo kreeg toegediend, wordt niet meteen duidelijk. Een woordvoerder van AstraZeneca kan ’s avonds niet meteen reageren op het nieuws.

Nederland en andere Europese landen hebben eerder 300 miljoen doses besteld bij AstraZeneca, die worden afgenomen als het vaccin zich daadwerkelijk heeft bewezen. Het vaccin wordt momenteel getest in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië en India.