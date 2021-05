Asielzoekers krijgen vanaf volgende week coronavaccinatie

Op 1 juni begint ook een proef op drie COA-locaties om asielzoekers die geen medische indicatie hebben te vaccineren. Vanaf 21 juni krijgt de hele groep, in totaal ongeveer 19.000 mensen, het Janssen-vaccin.

De komende vijf weken begint de GGD samen met het COA en de GZA een voorlichtingscampagne over het belang van de coronavaccinatie. De voorlichters gaan online voorlichtingen geven die in twaalf talen vertaald worden door een tolk.

Sinds het begin van de pandemie zijn er in meerdere azc’s in Nederland corona-uitbraken geweest. Voor mensen die in zo’n centrum wonen is het ingewikkeld om zich te isoleren. Als één asielzoeker corona krijgt, steekt diegene vaak anderen aan.