Australië dreigt met deportatie feestende backpackers

De regering heeft al laten weten te overwegen de feestgangers direct te deporteren.

De afgelopen dage doken veel video’s en foto’s op van de party. Een groot deel van de dansende toeristen zou Brits zijn, zo merkt de BBC die met getuigen sprak op.

Sydney had maandenlang weinig last van corona. Sinds enige tijd was er weer een kleine uitbraak, met 129 meldingen, en zijn de regels aangescherpt.

Minister Alex Hawke zegt in reactie ’in shock’ te zijn van de beelden. „Als iemand de gezondheid van anderen in gevaar brengt, kan dat een reden zijn een visum in te trekken”, aldus de bewindsman van Immigratiezaken.

Er is wel een klein probleem: de politie heeft niemand op de bon geslingerd. Er vloog wel een politieheli boven de massa in een poging iedereen te verspreiden.

Australiërs zijn boos dat de toeristen wegkomen met dit feest, terwijl landgenoten hoge boetes krijgen voor kleine overtredingen.